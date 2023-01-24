В среду Раков ждут новые возможности.

В среду, 25 января, жизнь Овнов будет полна сюрпризов, однако не все они могут быть приятными. Скорпионам же можно не переживать, их щедро вознаградят. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе по картам Таро от УНИАН.

Овен

Овны окажутся на распутье. Вам придется рискнуть, кто-то предложит кошта в мешке. Иными словами, вас ждет необычное предложение, однако принесет ли оно радость - загадка.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам позитивный день. Вы можете забыть о проблемах, вам не грозит ничего плохого.

Видео дня

Близнецы

25 января Близнецы встретят свою судьбу. Вас ждет новое знакомство, которое может кардинально изменить всю вашу жизнь.

Рак

В среду Раков ждут новые возможности. Карты Таро советуют не сомневаться в своем выборе и не отказываться от планов из-за надуманных опасений.

Лев

Львам стоит пойти на компромисс. Возможно, вы слишком упрямились в отношениях с близкими, постарайтесь сгладить ситуацию.

Дева

25 января Девам можно задуматься о том, правильно ли они поступали с окружающими. Будьте добрее, иначе судьба может сильно вас наказать.

Весы

Весы могут обрести свою независимость и доказать всем, что они достойны большего. Не слушайте тех, кто пытается внушить вам обратное.

Скорпион

На Скорпионов обрушится настоящий водопад из денег. Вам могут предложить повышение, выписать премию или же кто-то решит отблагодарить вас за добрые дела щедрым подарком.

Стрелец

Карты Таро пророчат Стрельцам головокружительный успех. Вы в шаге от глобального рывка, не бойтесь его сделать.

Козерог

Козерогам стоит задуматься о своем духовном развитии. Начните читать книгу, посмотрите хороший фильм и вы обязательно найдете вдохновение.

Водолей

В среду Водолеи могут сильно огорчиться. Однако все расстройства связаны лишь с тем, что вы слишком многого ждете от окружающих.

Рыбы

Карты Таро советуют Рыбам продолжать стремиться осуществить задуманное. Вы двигаетесь в правильном направлении.

Напомним, ранее астрологи назвали лучших друзей по знаку Зодиака.

Вас также могут заинтересовать новости: