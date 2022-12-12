Некоторым знакам Зодиака стоит быть осторожнее с желаниями.

Вторник 13 декабря, принесет испытания для некоторых знаков Зодиака. Овнам придется найти в себе много сил, а Тельцам нужно готовиться к потере денег. Что ждет другие знаки Зодиака и что сулят карты Таро именно вам - читайте в УНИАН.

Овен

Овнам нужно проявить всю осторожность. В этот день вас ждут испытания и неприятности. Судьба будто бы решила испытать Овнов. Однако адские пытки можно пережить, важно лишь сохранить веру в чудо.

Телец

Тельцов ждут вспышки агрессии. Карты Таро сулят вам злость, скандалы и много негативных эмоций. Если Тельцы не сумеют сдержаться, их ждут серьезные убытки. В порыве гнева вы рискуете наговорить много лишнего.

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Близнецы

13 декабря Близнецы смогут избавиться от груза, который тяготил их уже несколько недель подряд. Возможно, вы закончите все сложные задачи на работе, или же наконец выясните отношения с человеком, ссора с которым вас сильно огорчала.

Рак

Раки испытают чувство вины. Вам стоит обдумать свои поступки и точно понять, все ли правильно вы сделали. К вечеру Раки смогут отдохнуть от непростых размышлений и провести время в приятной компании.

Лев

Львов ждет насыщенный день. Вас будут переполнять эмоции, однако не позволяйте себе переборщить с громкими словами. Хвастовство или надменность могут сыграть со Львами злую шутку.

Дева

13 декабря Девы получат приятный сюрприз. Вас могут удивить друзья или порадовать на работе. Не загружайте себе сложными задачами и постарайтесь провести этот день размеренно, без спешки.

Весы

Весам стоит задуматься о своем здоровье. Не откладывайте поход к врачу и не жалейте денег на лечение или косметические процедуры. Порой стоит задуматься о себе, а не об окружающих.

Скорпион

Скорпионам придется посвятить этот день заботе о людях. Будьте добрее, не отказывайте тем, кто нуждается в помощи. Карты Таро сулят Скорпионам вознаграждение за их отзывчивость.

Стрелец

Во вторник Стрельцы раскроют секрет постороннего человека. Вы окажетесь перед выбором: воспользоваться тайной информацией или же промолчать, но уберечь репутацию того, кто вам доверился. От этого решение будет зависеть то, что ждет Стрельцов в будущем.

Козерог

Козероги будут купаться в ласке. Вы будете щедро одарены флиртом, любовью и нежностью. Не отталкивайте тех, кто вас любит.

Водолей

13 декабря Водолеи получат шанс сбежать от всех проблем. Спонтанная поездка пойдет им на пользу. Однако не забывайте о том, что дома вас все равно будут ждать нерешенные дела, которые обязательно нужно решить после возвращения.

Рыбы

Рыбы получат силы, чтобы одолеть преграды, которые внезапно перед ними возникнут. Не бойтесь трудностей, карты Таро сулят вам победы и успех.

Напомним, ранее экстрасенс назвал точные дни, когда почти всю Украину сотрясут бомбы.

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