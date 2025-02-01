Тельцов сравнили со стейком баветт, а Скорпионов - с трай-типом.

Астрологи подобрали виді стейков, которые наиболее отображают характер представителей того или иного знака Зодиака, пишет tastingtable.com.

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Овен - филе-миньон

Овны известны своей смелостью и горячим нравом. Их азарт и стремление к лидерству заставляют их постоянно находиться в центре событий и добиваться первого места во всем. Их уверенность и настойчивость делают их прирожденными победителями. Поэтому, если бы Овен был стейком, он бы олицетворял элиту среди стейков - нежный, дорогой и изысканный филе-миньон (телячий стейк, полученный из малоподвижной части поясничной вырезки).

Телец - баветт (фланк-стейк или флап-стейк)

Телец славится своим упорством и приверженностью привычному укладу жизни. Для них важны стабильность, комфорт и надежность. Они ценят традиции и редко изменяют своим вкусам. Стейк, который отражает суть Тельца, должен быть таким же практичным и основательным, как они сами. Баветт, приготовленный из нижней части груди коровы, идеально подходит: он сытный, насыщенный и проверенный временем.

Близнецы - юбочный стейк

Близнецы - невероятно энергичные, любопытные и общительные личности. Они легко переключаются между интересами и всегда находятся в поиске новых впечатлений. Их подвижный характер отражает и их выбор стейка. Юбочный стейк, который получают из диафрагмальных мышц коровы и которого на каждое животное приходится всего два куска, как раз соответствует их двойственной и редкой натуре.

Рак - флэт-айрон

Раки часто кажутся сдержанными, но на самом деле у них мягкое и доброе сердце. Они глубоко чувствуют и всегда заботятся о близких. Для них важен уют, и они ценят вещи, которые несут в себе теплоту и душевность. Поэтому, если бы Рак был стейком, он был бы самым нежным из всех - флэт-айрон (вырез из лопаточной части мраморного бычка), который славится своей мягкой текстурой и насыщенным вкусом.

Лев - портерхаус

Львы любят быть в центре внимания, жить на широкую ногу и окружать себя роскошью. Их яркая натура требует особого подхода - они выбирают только лучшее и не боятся заявить о себе. Портерхаус (крупный отруб из поясничной части) - это не просто стейк, а настоящий король среди стейков, включающий в себя и филе-миньон, и нью-йоркский стрип. Он идеально подходит для Льва, который всегда хочет получить максимум.

Дева - стейк-вешалка (стейк охотника)

Девы известны своей внимательностью к деталям и перфекционизмом. Они предпочитают порядок, логику и точность во всем, что делают. Их аккуратный подход к жизни делает их идеальными для выбора стейка, который требует особого мастерства в приготовлении. Стейк-вешалка или стейк охотника (вырезка из части между ребрами и корейкой) - это нежный, насыщенный по вкусу кусок мяса, который идеально отражает трудолюбие и скрупулезность Дев.

Весы - рибай

Весы стремятся к гармонии и красоте во всем. Они обладают утонченным вкусом и всегда выбирают только самое лучшее. Их природное чувство баланса проявляется даже в еде - им важно, чтобы блюдо было не только вкусным, но и эстетически привлекательным. Рибай (отруб с 6 по 12 ребро) - это идеальный выбор, ведь он обладает великолепной мраморностью, сочностью и насыщенным вкусом.

Скорпион - трай-тип

Скорпионы - загадочные, страстные и сильные личности. Они могут скрывать свои чувства, но внутри у них кипят эмоции. Их характер напоминает кусок мяса, который кажется жестким снаружи, но при правильном приготовлении раскрывает свою насыщенность и глубину вкуса. Именно таким является трай-тип (треугольная мышца, расположенная между шаровым наконечником и лоскутом нижней вырезки) - сначала плотный и жесткий, но при умелой готовке становящийся невероятно сочным и ароматным.

Стрелец - стриплойн (нью-йоркский стрип)

Стрельцы свободолюбивы и любят приключения. Они обожают исследовать мир и пробовать новое. Однако, когда дело доходит до выбора мяса, они выбирают проверенную классику. Нью-йоркский стрип (получают из короткой поясничной корейки, которая расположена между толстым краем и нежной вырезкой) - это один из самых популярных стейков в мире, символизирующий динамику, статус и энергичность. Он идеально соответствует натуре Стрельца, который всегда в поиске новых впечатлений.

Козерог - стейк из пашины

Козероги - невероятно трудолюбивые и целеустремленные. Они знают, что для достижения успеха нужно упорство и настойчивость. Их выбор мяса - это нечто практичное, но вместе с тем вкусное и насыщенное. Стейк из пашины (отруб из брюшной части) - это идеальный вариант: он требует правильного подхода к приготовлению, но при этом отличается глубоким вкусом, как и сам Козерог, который всегда движется к своей цели.

Водолей - стейк денвер

Водолеи - оригиналы и новаторы. Они всегда стремятся быть уникальными и не боятся идти против правил. Их выбор - стейк, который остается недооцененным, но при этом является настоящей находкой. Денверский стейк (вырезают из лопатки) - это кусок мяса, который не так известен, как другие, но его вкус и текстура делают его настоящим гастрономическим открытием, идеально соответствующим нестандартному мышлению Водолея.

Рыбы - ти-боун

Рыбы мечтательны и склонны к размышлениям. Их тянет к воде, и они часто находят вдохновение в океане. Поэтому их стейк должен сочетать в себе два мира - сушу и воду. Ти-боун (стейк на т-образной кости), который состоит из двух разных частей мяса, символизирует двойственную натуру Рыб и их умение находить баланс между реальностью и фантазией.

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