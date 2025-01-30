Таких счастливчиков всего четверо.

Телец - знак Зодиака, который относится к земной стихии. Он отличается от представителей других стихий невероятной стабильностью, упорством и надежностью. С одной стороны кажется, что это идеальный партнер, но и у него есть свои особенности. Узнайте, какая идеальная пара для Тельца, а кто подходит ему меньше всего.

Совместимость знаков Зодиака с Тельцом - на что нужно обратить внимание

Невозможно правильно определить совместимость по гороскопу, если не учитывать особенности характера каждого представителя зодиакального круга. Когда речь идет о Тельце, то первое, что важно знать - это очень верные, комфортные и воспитанные люди в большинстве своем.

Телец-мужчина всегда будет гарантом финансовой поддержки, наличия красивого и удобного дома, приятным собеседником и непромокаемой жилеткой. Он именно тот, кто всегда поддержит и поймет свою женщину, даже если с ней не согласен, даже если эта самая поддержка будет выглядеть, как протест. Телец может раздавать советы и нравоучения, но никогда не откажется от своей женщины.

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Девушка, рожденная под знаком Тельца, в состоянии обеспечить надежный тыл, создать в доме уют и окружить своего избранника любовью. Однако стоит понимать, кто враг Тельца и кто тот человек, против которого могут обернуться все "прелести" этого знака. Как правило, в недоброжелатели попадают самоуверенные и неприятные личности, которые каким-либо образом наносят вред любимым людям Тельца.

С кем лучшая совместимость по знаку Зодиака у Тельца

Несмотря на то что и мужчина, и женщина этого знака могут стать прекрасными партнерами, для некоторых людей союз с Тельцом окажется не просто началом хороших отношений, а полноценной историей райской любви.

Телец

Да, вы не ослышались - единственный, кто подходит Тельцу на 100% - это такой же Телец. Все потому, что полное совпадение характеров помогает людям, а не мешает. Одни и те же цели, планы, мечты, методы реализации задуманного - всё совпадает. Ваш партнер будет понимать вас лучше, чем вы сами - это факт. Единственное, что может стать препятствием на пути к счастью - это упрямство, но если кто-то захочет отступить, он знает, как это сделать.

Рак

Один из представителей водной стихии - тот, кто подходит Тельцу женщине и мужчине так же хорошо, как и "свой" знак. Дело в том, что Ракам часто не хватает понимания от партнера, а земной Телец в состоянии пережить частые смены настроения любимого человека. Взамен он отдает столько любви, заботы и поддержки, что Раку и не о чем больше мечтать. Такое отношение друг к другу становится отличным фундаментом для создания крепкой семьи.

Дева

Астрологи говорят, что с партнерами "своей" стихии больше шансов построить удачные отношения, чем с "чужаками". В случае Тельца это действительно так, ведь Дева - идеальная пара для Тельца мужчины или женщины. Для обоих партнеров важна стабильность и честность, без доверия союз существовать не может. Тем не менее, никто из представителей этих знаков не будет бросаться в омут с головой, но так даже лучше - подобная тактика помогает подойти к процессу осознанно. Единственное, на что нужно обратить внимание - это на склонность Девы к ворчливости и критике, но если есть любовь, негативное качество можно усмирить.

Скорпион

Еще один удачный знак для Тельца - несмотря на то что многие ругают Скорпионов за сложный характер, для земного знака это не является проблемой. Наоборот - водный Скорпион поможет раскрыть потенциал Тельца, научиться любить себя и проявляться в самых неожиданных ситуациях. Если у вас есть какие-либо комплексы или страхи, то отношения со Скорпионом помогут с ними справиться. Тельцу не придется создавать для партнера крепость, ведь представитель водной стихии сам в состоянии это сделать. Зато стоит научиться контролировать эту "бурю в стакане", но при должных стараниях приловчиться можно.

Кто не подходит Тельцам по знаку Зодиака

Как вы уже поняли, один из самых приятных людей по зодиакальному кругу - это Телец - совместимость у него хорошая со многими знаками Зодиака. Но есть и те, кому лучше не приближаться к этой крепости.

Например, Стрелец - пусть и не худшая пара для Тельца, но пробовать не рекомендуется. Активный и целеустремленный представитель огненной стихии абсолютно всегда находится в поиске. Даже если ему кажется, что все хорошо - это ненадолго, рано или поздно он начнет искать изъяны и найдет их. Для стабильного Тельца это катастрофа морального характера, ведь он так долго строил дом по проекту Стрельца, а оказалось, что все равно нужно переделать. Если вам хочется иметь партнера для физической близости, то огненный знак идеален, но крепкого союза не выйдет.

Водолей - еще один знак, с которым совместимость практически нулевая. Авантюризм и непостоянство - то, чем славится этот представитель воздушной стихии, но подобный образ жизни не гармонирует со спокойной натурой Тельца. Пока идет конфетно-букетный период, вам может быть интересно вместе, но дальше непоседливый Водолей начнет раздражать Тельца. Именно поэтому можно считать, что для долгой жизни до самой старости эти двое друг другу не подходят.

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