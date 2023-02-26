Она сделала расклад по картам Таро и увидела, что США очень заинтересованы в завершении войны, как и Украина.

Профессиональный таролог и рунолог Ирина Клевер ответила на вопрос, у кого ключ к завершению войны - у России или Украины. В интервью YouTube-каналу "Мой мир" она заявила, что у нас очень большие рычаги влияния.

По ее словам, у Украины большая уверенность в собственных силах, ведь мы на своей земле, которую стремимся освободить. Кроме того, большое влияние на ход войны, говорит Клевер, оказывает Америка. Россия же на третьем месте по своим возможностям, задуманное ею не сбывается, потраченные на войну огромные деньги не приносят желаемого результата.

Что касается Китая, у него, по прогнозу таролога, "связаны руки", но все же незначительного влияния на полномасштабное вторжение от него можно ожидать.

Клевер заявляет, что США стремятся содействовать завершению войны в Украине до проведения президентских выборов в Америке. "Это у них крайний срок должен быть до этой даты", — говорит таролог.

Ранее мольфар из Карпат Василий Юращук рассказал, закончится ли война в 2023-м, и назвал ключевую для нашей страны дату, это 22 марта. По его словам, война в Украине продлится еще два года.

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