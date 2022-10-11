Этим людям следует беречь себя.

Астрологи рассказали о том, какие знаки Зодиака должны быть максимально осторожными до конца этой недели. Их могут подстерегать неудачи и разного плана угрозы.

Овен

Вам стоит быть очень осмотрительными на дороге. Могут быть трудности как с транспортным средством, так и с обстановкой на дороге. Штраф - это самое мелкое, что может произойти с вами на этой неделе.

Если вы едете куда-то за рулем, постарайтесь не отвлекаться ни на что постороннее. В роли пешехода также будьте очень аккуратными. Переходите дорогу только там, где это позволено правилами.

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Близнецы

У этих знаков Зодиака начинается "черная полоса" в плане здоровья. Могут быть разного рода операции, неприятные процедуры. Может быть направление от врача на сдачу анализов. Звезды призывают вас не экономить на своем состоянии и ответственно относиться ко всем предписаниям специалистов.

Рак

У Раков будут плохие новости. Астрологи не уточнили из какого именно сектора жизни, однако это может быть какой-то тревожный звонок или неприятное письмо. Скорее всего, этот контакт принесет вам переживания, заботы, нервы или даже слезы.

Также Ракам стоит постараться не нервничать, поскольку из-за накаленного эмоционального состояния возможны ссоры с родными до конца недели.

Напомним, астрологи назвали самого гулящего и ненадежного мужа по знаку Зодиака.

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