Почему астрологи назвали новолуние 2022 в августе особенным и как вести себя в этот день, чтобы привлечь счастье - узнайте в материале УНИАН.

Сегодня наступает последнее новолуние лета в 2022-м году. Пройдет оно в знаке Девы. Астрологи считают это новолуние 2022 особенным, так как оно объединяет в себе силы трех суперлуний года. УНИАН расскажет, что можно и нельзя делать в эту дату.

Ранее мы говорили о том, что новолуние 27 августа принесет большие деньги некоторым знакам Зодиака.

Новолуние 27 августа 2022 - дата, время, особенности

Новая луна взойдет на небе 27 августа в 11:17 по Киеву. Эзотерики считают, что до этой даты нужно успеть сделать все важные дела и закрыть существующие гештальты. Особая августовская луна подарит уверенность и силы, поэтому и личные отношения между людьми изменятся. Те, которые выстроены на доверии и любви, окрепнут, а искусственные и слабые, скорее всего, разрушатся.

Відео дня:

Так как новолуние в принципе считается энергетически мощным днем, а августовское - тем более - то лучше всего заняться медитациями и очищением пространства вокруг себя. Уберите в квартире, сходите на прогулку, съездите в другой город или в гости к родственникам. Сделайте все, что помогает вам восстанавливать силы и чувствовать себя лучше.

Что нельзя делать в новолуние 27 августа 2022

Специалисты по эзотерике напоминают, что новая луна всегда очень сильно влияет на людей, причем, влияние это может быть как положительным, так и отрицательным.

На новую луну нельзя:

подписывать важные бумаги;

изменять место работы;

ссориться и конфликтовать;

стричь волосы;

брать деньги взаймы.

Настоятельно не рекомендуется в этот период заниматься растениями - лучше перенесите работы в саду на другую дату. Также не стоит перегружать организм, употребляя острую, жирную и жареную пищу. Позвольте духу и телу очиститься сегодня.

Что можно делать в новолуние 27 августа 2022

Для того, чтобы провести этот день с пользой для себя, не разгневать Высшие силы и привлечь удачу в жизнь, запоминайте, какие действия можно выполнять 27 числа:

заниматься творчеством;

начинать новые отношения;

учиться и работать;

отправляться в поездки;

выяснять отношения, расставляя все точки над "и".

Также на новолуние хороши любые ритуалы и гадания, поэтому если вы владеете подобными техниками - смело используйте их для улучшения качества собственной жизни.

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