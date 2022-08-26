В судьбы этих людей придут радостные и крайне неожиданные новости.

Астрологи рассказали, что Новолуние 27 августа в корне изменит жизнь некоторых знаков. Эксперты выделили два Зодиака, у которых будет радость.

Лев

У этих представителей радость будет связана с исполнением мечт - в первую очередь всего, что касается семьи. Так, например, Львы могут встретить свою вторую половинку, решить какие-то спорные моменты в семье, переехать в семейное "гнездышко" или узнать о грядущем пополнении. Они наконец обретут спокойствие и домашний уют, к которому так давно стремились.

Эксперты советуют Львам не вестись на поводу у собственных эмоций, а решения принимать ответственно и взвешенно.

Телец

Тельцам следует ожидать приятных радостей в плане каких-то поездок. Возможно, вы получите долгожданный отпуск или у вас выпадет пара совместных выходных с любимым человеком. Не упустите эту возможность, чтобы провести время вместе, насладиться последними днями лета и устроить романтику. Тельцам могут сделать предложение руки и сердца 27 августа или в ближайшие дни после Новолуния.

Напомним, известный экстрасенс предвидел дату, когда доллар будет по 60 гривень.

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