Будьте осторожны и сделайте хотя бы минимальный запас денег на случай проблем, не зависящих от вас.

Известный астролог рассказала, какие знаки Зодиака могут остаться без денег после 26 сентября. Речь идет о двух представителях зодиакального мира. Подробнее читайте в материале УНИАН.

Овен

Уроженцев этих знаков Зодиака ждут приятные траты. Вы можете купить себе то, о чем давно мечтали: новенький дорогой смартфон, какую-то мебель домой, бытовую технику, относительно недорогой транспорт (самокат или велосипед). Также могут быть траты, связанные с образованием: оплата обучения себе или детям, покупка каких-то обучающих курсов, тренингов, интенсивов и так далее.

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Также астрологи допускают, что могут быть траты, связанные со здоровьем: консультация у врача, сдача платных анализов, покупка абонемента в спортивный зал или траты на тренера/диетолога.

Рыбы

Вас ждет поездка к родственникам, необходимость дать кому-то крупную сумму денег на безвозмездной основе (пожертвование, возврат долга, возможно, у вас даже украдут деньги). Также вы можете много потратить на подарки родным. Если вы решитесь покупать в этот день или днем ранее технику, она повлечет за собой определенные затраты - возможно, она будет куплена по завышенной цене, или ее придется ремонтировать. Поэтому астрологи советуют все же отложить все покупки на период после третьего октября.

Напомним, названы знаки Зодиака, которых октябрь 2022 по-настоящему "озолотит".

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