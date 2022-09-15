Что нельзя делать в новолуние, чтобы не нажить себе проблем на целый год - узнайте в материале УНИАН.

Астрологи напоминают, что 26 сентября в 00:54 по Киеву наступит новолуние 2022. Это время, когда людям захочется равновесия и гармонии, так как новая луна окажется в созвездии Весов. УНИАН расскажет, что принесет каждому из нас новая луна первого месяца осени.

Ранее мы составляли подробный лунный календарь 2022 на сентябрь.

Новолуние в сентябре 2022 года - значение

Основной чертой сентябрьской новой луны будет поиск гармонии и баланса. У многих людей откроется жажда к движению и попыткам узнать свой внутренний мир. Также будут встречаться и те, кто захочет расставить все точки над "и" в своей профессиональной сфере.

Видео дня

Эзотерики рекомендуют в этот период делиться своими чувствами, больше времени уделять саморазвитию и пытаться найти контакт с окружающими. Важно также найти время для медитаций и осознания себя, чтобы понять, где и зачем вы находитесь, а также по какому пути идти дальше.

Что можно делать в новолуние 2022

Существует перечень дел, на которые рекомендуется сделать акцент, чтобы напитаться энергией новой луны:

составить планы на будущее;

провести время с близкими людьми;

заняться творчеством и помедитировать;

отпустить все обиды и переживания.

Также астрологи не запрещают и гадать в эту дату - можно проводить любые обряды и ритуалы "белой" магии во благо своему будущему.

Что нельзя делать в новолуние 2022

Кроме рекомендаций, маги и колдуны дают перечень запретов, которые нельзя игнорировать, если не хотите привлечь к себе беды и проблемы. Новолуние 2022 не приемлет:

отказов в помощи;

споров, обид, ссор;

смены работы, переездов в новое жилье;

путешествий и командировок.

Не стоит отказывать в помощи нуждающимся, врать и проявлять равнодушие. Безразличное отношение с вашей стороны может обернуться против вас.

Вас также могут заинтересовать новости: