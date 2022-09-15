Астрологи напоминают, что 26 сентября в 00:54 по Киеву наступит новолуние 2022. Это время, когда людям захочется равновесия и гармонии, так как новая луна окажется в созвездии Весов. УНИАН расскажет, что принесет каждому из нас новая луна первого месяца осени.
Ранее мы составляли подробный лунный календарь 2022 на сентябрь.
Новолуние в сентябре 2022 года - значение
Основной чертой сентябрьской новой луны будет поиск гармонии и баланса. У многих людей откроется жажда к движению и попыткам узнать свой внутренний мир. Также будут встречаться и те, кто захочет расставить все точки над "и" в своей профессиональной сфере.
Эзотерики рекомендуют в этот период делиться своими чувствами, больше времени уделять саморазвитию и пытаться найти контакт с окружающими. Важно также найти время для медитаций и осознания себя, чтобы понять, где и зачем вы находитесь, а также по какому пути идти дальше.
Что можно делать в новолуние 2022
Существует перечень дел, на которые рекомендуется сделать акцент, чтобы напитаться энергией новой луны:
- составить планы на будущее;
- провести время с близкими людьми;
- заняться творчеством и помедитировать;
- отпустить все обиды и переживания.
Также астрологи не запрещают и гадать в эту дату - можно проводить любые обряды и ритуалы "белой" магии во благо своему будущему.
Что нельзя делать в новолуние 2022
Кроме рекомендаций, маги и колдуны дают перечень запретов, которые нельзя игнорировать, если не хотите привлечь к себе беды и проблемы. Новолуние 2022 не приемлет:
- отказов в помощи;
- споров, обид, ссор;
- смены работы, переездов в новое жилье;
- путешествий и командировок.
Не стоит отказывать в помощи нуждающимся, врать и проявлять равнодушие. Безразличное отношение с вашей стороны может обернуться против вас.