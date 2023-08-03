Ближайшие несколько дней принесут массу страданий представителям двух знаков Зодиака. Астрологи считают, что в их жизни начинается плохой период, все ночные кошмары станут реальностью. Кому ждать беды - читайте ниже.
Близнецы
Близнецам, как считают астрологи, придется бороться за свое счастье. Судьба решила отобрать все, что вам дорого. И если вы не готовы смириться, берите себя в руки и начинайте действовать.
Слезами горю не поможешь, а потому соберите всю волю в кулак и обратитесь за помощью к друзьям. Вместе с ними вы свернете любые горы. Помните о том, что за все поступки нужно платить, однако порой приходится страдать даже если вы не "грешили", этот мир несправедлив.
Дева
Девы рискуют потерять любовь всей свой жизни. Это может случиться из-за грандиозного скандала, в котором вас попытаются выставить в максимально негативном свете. Кто-то сильно вам завидует, а потому мечтает превратить всю вашу жизнь в ночной кошмар, от которого бежит холодный пот.
Представителям этого знака Зодиака, как считают астрологи, стоит наконец-то показать зубы и когти. Начните этот бой и не позволяйте кому-то испортить вашу жизнь. Вам под силу одолеть противника, уже скоро вы сможете отпраздновать победу.
Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака поверят в чудо уже на этой неделе. Им невероятно повезет, от счастья пойдет кругом голова.