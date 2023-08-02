Эти несколько дней будут максимально насыщенными, вас ждут радостные события.

Астрологи составили гороскоп до конца этой недели. Уже скоро представители некоторых знаков Зодиака поверят в чудо. От счастья у них закружится голова, ведь все будет так, будто в сказке. Кому повезет - читайте ниже.

Овен

Астрологи считают, что с четверга в жизни Овнов начнется "перезагрузка". Вы иначе посмотрите на своих друзей и близких. Некоторые люди откроются с другой стороны, вы будете приятно удивлены.

Представители этого знака Зодиака поймут, что счастье точно не в деньгах, а в гармонии, любви и дружбе. Именно этого так давно хотели Овны. Теперь же вы получите все, о чем мечтали, будьте благодарны за такие щедрые подарки от судьбы, постарайтесь ничего не испортить.

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Весы

У Весов закружится от счастья голова. Они получат шанс создать семью, улучшить отношения со своей второй половинкой, задуматься о чем-то глобальном. А если у вас еще нет любимого человека, то до конца недели вы можете его встретить.

Отложите все дела, не перетруждайтесь. Даже если вам кажется, что в ближайшие дни точно нужно много работать, это не так. Направьте свою энергию в другое русло, возьмите выходной и насладитесь жизнью.

Козерог

Козероги, как считают астрологи, поверят в чудо. Они волшебным образом расправятся со всеми врагами и проблемами. Вы будете удивлены тем, насколько приятен вкус победы.

Представителям этого знака Зодиака стоит проявить всю свою смелость. Вступайте в бой и не бойтесь трудностей, у вас обязательно все получится. А когда вы завершите все дела, отпразднуйте успех, но не с малознакомыми людьми, а со своей семьей.

Напомним, ранее астролог назвала главных неудачников августа и сентября.

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