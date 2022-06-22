Им не суждено быть вместе.

Астрологи убеждены в том, что некоторые знаки Зодиака просто не созданы друг для друга. Конечно, их вердикт - это не клеймо, но все же стоит прислушаться, если вы верите небесным светилам и пользуетесь подсказками судьбы.

Телец и Лев

Говорят, что противоположности притягиваются, а как быть тем, кто очень похож друг на друга? И Тельцы, и Львы обладают таким гонором, что при конфликте их слышно за версту. А ссориться они будут часто. Все потому, что они оба привыкли отстаивать свое мнение и на уступки ни один из них не готов идти. Они могут быть хорошими друзьями, но ужиться им в одной квартире - невозможно.

Весы и Козерог

Весы - это болтливые люди, которые привыкли находиться в социуме. Они заядлые путешественники, экстремалы, да и в целом социальные люди. Им только дай повод поговорить, они расскажут вам обо всем на свете. А вот Козероги достаточно замкнутые люди. Их интересует только их карьера, и пока они не добьются желаемого, лучше их не трогать. Вот здесь и возникает проблема. Каждый из них по отдельности - замечательный человек, но Весы и Козерог вместе - это ядерная смесь.

Водолей и Рыбы

Все, что важно для Водолея, не имеет никакого значения для Рыб. Первые очень серьезные, действуют всегда по правилам, а вторые любят валять дурака. Такое поведение Рыб будет очень раздражать Водолеев, поэтому ссор между ними не избежать. А самое страшное в этом союзе то, что Рыбы однажды могут сильно обидеться и впасть в продолжительную депрессию, из которой выйти им будет очень сложно.

Напомним, два знака Зодиака в июле могут лишиться всего.

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