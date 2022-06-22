По мнению экспертов, не повезет Овнам и Тельцам.

Июль принесет финансовые проблемы двум знакам Зодиака. К такому выводу пришли астрологи, сделав прогноз на второй месяц лета.

Овен

Главная проблема Овнов заключается в том, что они по любому поводу впадают в депрессию. С одной стороны - это волевые люди, привыкшие смело идти к своим целям. Но если у них что-то не получается, то все... испорчена в душе погода, депрессия, слезы и отчаяние.

Овнам предстоит научиться бороться с таким меланхолическим настроением, чтобы преодолевать все препятствия. В противном случае вы можете понести серьезные потери по всем фронтам.

Телец

Одна из главных проблем Тельцов - невнимательность. Они, как попугаи, бросаются на все и сразу. В таком ритме они могут забыть что-то очень важное и даже потерять ценную вещь.

Кроме того, в июле у Тельцов все будет валиться из рук. За что бы вы не взялись, будет ломаться, крошиться и просто разваливаться на глазах. Вам нужно взять себя в руки, понять, чего вы действительно хотите и идти к своей цели с благими намерениями.

Напомним, летнее солнцестояние глобально изменит жизнь трех знаков Зодиака.

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