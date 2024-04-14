Эти три знака Зодиака коварны и завистливы.

Когда мы ищем друзей, мы стремимся найти людей, которые понимают нас, поддерживают в наших целях и помогают нам развиваться. Однако существуют знаки Зодиака, которые используют дружбу ради собственного интереса и могут даже навредить вам. Речь идет о Раках, Львах и Стрельцах.

Рак

Женщины Раки, на первый взгляд, могут показаться верными и внимательными подругами, однако позже может оказаться, что их дружба не так беспрекословна, как казалось. Они часто ставят свои собственные потребности на первое место, ища дружбы, которая была бы выгодна для них. Вы всегда будете учитывать их потребности и желания, но это не всегда будет взаимным соглашением. Кроме того, Раки имеют склонность к манипуляции, они могут использовать истории или фантазии, чтобы выглядеть хорошей подругой.

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Лев

Львы могут быть упрямыми и самоуверенными. Они стремятся быть в центре внимания и ожидают уважения от других. Для них важно, чтобы их друзья поддерживали их "королевскую" позицию и принимали их власть. Львы часто не интересуются проблемами и потребностями других и могут игнорировать их, когда это не совпадает с их собственными интересами. В дружбе со Львом важно быть готовым к тому, что ваши потребности могут быть проигнорированы.

Стрелец

Стрельцы обладают яркой личностью и энергией, которая может сделать их интересными друзьями. Однако они могут быть непостоянными в дружбе. Их внимание может стремительно переходить от одного человека к другому, и они могут забыть об обещаниях или других обязательствах, которые они взяли на себя. Это свидетельствует о том, что они не надежные друзья. Кроме того, они могут быть эмоционально зависимыми от внимания других.

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