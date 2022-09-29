Астрологи назвали знаки Зодиака, чьи представители являются обладателями прекрасного чувства юмора. Подробнее читайте в нашем материале.
Близнецы
Эти люди очень внимательны к мелочам. Именно поэтому они замечают детали, могут сделать на них акцент и развеселить своего собеседника. Им известно чувство меры, поэтому шутки Близнецов абсолютно не обидные для их окружения.
Некоторые представители этого зодиакального сектора любят также интеллектуальный юмор.
Скорпион
Уроженцы этого знака - настоящая душа компании. Они очень веселые, практически всегда находятся в хорошем настроении и бодром расположении духа. Благодаря их коммуникабельности, открытости, умении поддержать разговор, друзья считают Скорпионов очень и очень веселыми. А ещё они нередко рассказывают анекдоты.
Рыбы
И ещё один знак, который входит в топ обладателей лучшего чувства юмора. Они имеют очень острый язык, замечают детали и делают на них акцент. Их шутки очень смешные и понятные.
Напомним, какие знаки Зодиака ждут беды после ретроградного Меркурия.