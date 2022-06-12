С этими знаками Зодиака не будет просто.

Астрологи назвали три знака Зодиака, с которыми очень сложно построить хорошие, адекватные, здоровые отношения. У них есть определенные комплексы, которые мешают им сходиться с людьми.

Стрелец

Стрельцы достаточно придирчиво относятся к своей внешности. Из-за таких комплексов им сложно подпускать к себе людей. Именно эта неуверенность в себе чаще всего играет с ними злую шутку. В целом они могут найти себе достойного партнера и построить счастливые отношения, но при условии, что они научатся любить себя и принимать.

Дева

Девам сложно построить отношения из-за своей требовательности. Они привыкли все держать под контролем, но не все окружающие готовы смириться с тем, что на них постоянно давят. Такая черта характера может привести Дев к тому, что они останутся одни.

Рыбы

Мечтательные Рыбы не готовы брать на себя ответственность. И это главная причина, почему они не могут построить семью. Вряд ли в этом мире есть человек, который согласиться все тянуть на себе. Душевные разговоры с Рыбами чаще всего не помогают, а поэтому люди от них просто уходят.

Напомним, три знака Зодиака в июне столкнутся с изменой.

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