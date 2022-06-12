Они неожиданно получат нож в спину.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые в июне 2022 года будут много плакать. И зависит это в основном от их второй половинки, которая по тем или иным причинам решила пойти "налево".

Дева

Девы - это те еще перфекционисты, которые привыкли все держать под контролем. Они достаточно требовательны как к себе, так и к партнеру. Вот только другим порой очень сложно соответствовать их требованиям. Не исключено, что уже в первый месяц лета партнер Девы найдет себе новую пассию, которая подарит ему незабываемые эмоции. Но это совсем не значит, что партнер вас не любит. Возможно, ему просто нужна разрядка.

Козерог

Козероги никогда не показывают своих эмоций. Поэтому часто их вторые половинки думают, что абсолютно им безразличны. Но так как каждому человеку нужен человек и внимание, партнеры Козерогов могут решиться на флирт. Но даже безобидный флирт с посторонним человеком может вызвать у Козерогов волну возмущения. Они начнут ревновать свою половинку, устраивать допросы и пытаться контролировать. Но вместо всего этого Козерогам нужно откровенно поговорить со своим партнером и признаться ему в своих чувствах.

Рыбы

Рыбы - это очень доверчивый и мнительный знак Зодиака. Их главная проблема в том, что они не смотрят на мир реально. Им удобнее закрыться в своем панцире, найти себе "свободные уши" и жить-не тужить. Но такое положение дел огорчает их вторую половинку. Поэтому не исключено, что в июне их партнеры найдут кого-то посерьезнее, а Рыбы останутся у разбитого корыта.

Напомним, ранее астролог спрогнозировала, когда будет поставлена точка в войне в Украине.

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