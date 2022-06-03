Период влияния ретроградного Меркурия завершается 3 июня.

3 июня 2022 года завершается действие ретроградного Меркурия, который приносит негативные события в судьбы некоторых знаков. Астрологи рассказали, кому следует ждать длительного счастья после того, как Меркурий вернется к привычной фазе.

Стрелец

Жизнь Стрельцов с июня начнет налаживаться. Речь идет и о финансовой составляющей, и о новых успехах в работе, и о налаживании личных взаимоотношений с семьей и второй половинкой. Представители данного знака Зодиака реализуют давно поставленные цели.

Близнецы

Июнь - месяц Близнецов. Поэтому все события, которые происходят на протяжении ближайших трех недель, оставят исключительно положительный отпечаток на их жизни.

Эксперты в астрологии уточнили, что Близнецы смогут избавиться от продолжительных проблем с деньгами и устроятся на новую, более высокооплачиваемую работу.

Рыбы

Рыб ждет семейное счастье. Кто-то в течение года встретит любовь всей своей жизни, кто-то - сыграет свадьбу, у кого-то будет пополнение в семье. Кроме того, в течение года Рыбы могут забыть о проблемах с работой, ведь все будет способствовать их развитию и успеху.

Напомним, стало известно что ожидает Львов в 2022 году в июне.

Вас также могут заинтересовать новости: