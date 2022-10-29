Люди, рожденные под этими знаками, могут нарваться на серьезные конфликты.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут столкнуться с массой неприятностей на следующей неделе – в период с 31 октября до 6 ноября.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Люди, рожденные под ними, могут нарваться на серьезные конфликты.

Эти знаки Зодиака рискуют испортить себе жизнь

Крайне нервозной следующая неделя может оказаться для Весов. Они будут чрезмерно подозрительными, что вероятно вызовет негативную реакцию у окружающих. И все это повлечет за собой проблемы, неудачи. Астрологи рекомендуют провести как можно больше времени в тишине и покое.

Видео дня

Не менее неудачной неделя будет у Скорпионов, которые сейчас переживают очередную "черную полосу" в жизни. Они не смогут оправдать ожидания близких, а потому риск конфликтов будет очень высоким.

Много негативной энергии могло накопиться у Водолеев за последние недели. Именно это буде определять их поведение, настроение. Значит, чтобы избежать неприятностей, им стоит постараться сдерживаться и избавляться от негатива самыми безобидными методами.

Ранее астрологи назвали главных неудачниц следующей недели по знаку Зодиака.

Вас также могут заинтересовать новости: