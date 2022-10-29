Девушки, рожденные под этими знаками, рискуют подпортить себе жизнь.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых столкнутся с массой разочарований на следующей неделе – в период с 31 октября до 6 ноября.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Девушки, рожденные под ними, рискуют подпортить себе жизнь.

Представительницам этих знаков Зодиака скоро не повезет

В указанный период серьезно пострадать от своих иллюзий могут девушки-Овны. Им пора наконец-то трезво смотреть на вещи и зря не очаровываться ни своими возможностями, ни окружающими людьми. Идеальных людей не существует.

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Избегать общения с хитрыми и ненадежными людьми на следующей неделе стоит девушкам-Тельцам. Они могут стать причиной многих неприятностей и неудач в разных сферах жизни. Астрологи советуют полагаться на свою интуицию

Срочно очиститься от проблем и негатива в указанный период следовало бы девушкам-Водолеям. Тем представительницам знака, у которых это получится, ничего плохого не грозит. А вот остальные могут значительно ухудшить свои дела и потом очень долго разгребать "завалы".

Ранее астрологи рассказали, представительницы каких знаков Зодиака скоро закрутят бурный роман.

Также стало известно, у каких знаков Зодиака в ноябре 2022 года вообще не будет денег.

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