Представителей этих знаков ждет сложная неделя.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут испортить отношения с близкими людьми и вторыми половинками на следующей неделе – в период с 19 до 25 сентября.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Люди, рожденные под ними, рискуют поругаться или расстаться с любимыми.

Эти знаки Зодиака рискуют стать одинокими

Всю текущую неделю Овнов будут окружать неприятные люди. Вероятны ссоры и конфликты с близкими. Из-за вспыльчивого характера и своего чрезмерного упрямства Овны могут сгоряча разорвать отношения, а потом жалеть. Избежать серьезных последствий помогут сдержанность и терпеливость. Чтобы не наломать дров в этот непростой период, Овнам лучше всего стараться избегать конфликтных ситуаций и не принимать поспешных решений.

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Неудачной для событий на любовном фронте неделя будет и у Дев. В указанный период они будут чувствовать себя оскорбленными и никому не нужными. Такое настроение будет провоцировать выяснения отношений, что может закончиться разрывом. Ложь со стороны близких будет особенно враждебно восприниматься. Астрологи рекомендуют все тщательно обдумать и принять решения.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых получат шанс встретить вторую половинку на следующей неделе.

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