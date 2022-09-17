Представители этих знаков смогут ступить на тропу любви и новых свершений в этой сфере.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых получат шанс встретить вторую половинку или укрепить уже имеющиеся отношения на следующей неделе – в период с 19 до 25 сентября.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Люди, рожденные под ними, смогут наконец-то ступить на тропу любви и новых свершений в этой сфере.

Знаки Зодиака, которые встретят любовь

Особенно удачными на любовном фронте в указанный период будут Львы. Возможны приятные свидания и знакомства, которые перерастут во что-то большее. Причем Вселенная уже обо всем позаботилась, Львам остается только плыть по течению и не создавать лучших препятствий. Это значит, что на следующей неделе представителям этого знака лучше просто принимать сюрпризы судьбы, и все получится.

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Не менее удачной неделя в любовном плане будет у Скорпионов. Представители этого знака смогут решить давние проблемы, и это добавит им уверенности в себе, а также поможет найти новую любовь. Звезды советуют не отказываться от случайных знакомств и возможности устроить свою личную жизнь.

Напомним, ранее астролог рассказала, от каких покупок стоит отказаться в сентябре.

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