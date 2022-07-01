Этим людям не стоит планировать какие-то грандиозные события, в дальней дороге важно быть аккуратными, а в общении с близкими не стоит бросаться громкими словами.

Астрологи составили прогноз на июль и заметили, что пять знаков Зодиака может ожидать опасность в разных сферах жизни. УНИАН расскажет, кого это коснется и на что надо обратить внимание.

Козерог

Судя по гороскопу, вас ждет путешествие либо переезд. Если вы будете ехать за рулем, сохраняйте бдительность и не позволяйте себе расслабиться. Перед поездкой обязательно хорошо отдохните.

Рыбы

Этим знакам Зодиака астрологи советуют не игнорировать тревожные "звоночки" своего организма. Как только почувствуете, что что-то не так, тут же обращайтесь к доктору и не затягивайте с решением проблем.

Овен

Обратите внимание на детали во время заключения каких-то важных сделок. Особенно, если будете покупать или продавать что-то дорогостоящее.

Весы

Звезды советуют быть аккуратнее с деньгами - избежать лишних трат и не разбрасываться финансами бездумно.

Также, если вы получите какую-то крупную сумму денег, лучше о ней не рассказывать посторонним.

Скорпион

Скорпионам следует придерживаться осторожности в общении с близкими. Старайтесь не провоцировать на конфликты и не поддаваться на провокации со стороны окружающих. Точно найдется тот, кто захочет вывести вас из себя, но вы не должны идти на поводу у эмоций.

Напомним, рунолог ответил, будет ли нападение на Киев с Беларуси.

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