Астрологи составили прогноз на июль и заметили, что пять знаков Зодиака может ожидать опасность в разных сферах жизни. УНИАН расскажет, кого это коснется и на что надо обратить внимание.
Козерог
Судя по гороскопу, вас ждет путешествие либо переезд. Если вы будете ехать за рулем, сохраняйте бдительность и не позволяйте себе расслабиться. Перед поездкой обязательно хорошо отдохните.
Рыбы
Этим знакам Зодиака астрологи советуют не игнорировать тревожные "звоночки" своего организма. Как только почувствуете, что что-то не так, тут же обращайтесь к доктору и не затягивайте с решением проблем.
Овен
Обратите внимание на детали во время заключения каких-то важных сделок. Особенно, если будете покупать или продавать что-то дорогостоящее.
Весы
Звезды советуют быть аккуратнее с деньгами - избежать лишних трат и не разбрасываться финансами бездумно.
Также, если вы получите какую-то крупную сумму денег, лучше о ней не рассказывать посторонним.
Скорпион
Скорпионам следует придерживаться осторожности в общении с близкими. Старайтесь не провоцировать на конфликты и не поддаваться на провокации со стороны окружающих. Точно найдется тот, кто захочет вывести вас из себя, но вы не должны идти на поводу у эмоций.
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