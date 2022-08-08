В список попали Тельцы, Близнецы и Стрельцы.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых смогут легко приумножить свою прибыль на этой неделе до 14 августа.

В список попали Тельцы, Близнецы и Стрельцы.

Телец

С высокой долей вероятности можно сказать, что Тельцов ждет достаточно прибыльная неделя. Все усилия, приложенные при реализации тех или иных проектов, обязательно окупятся. При этом им не стоит бояться неудач, они все равно положительно повлияют на общий результат, пазлы сложатся только на пользу. Единственный совет. который дают астрологи – не поддаваться искушению делать ненужные покупки и вложения.

Близнецы

У Близнецов на этой неделе есть огромный шанс принять важное решение или даже несколько, которые отразятся на их благосостоянии в ближайшее время. В указанный период у них будет грандиозная возможность заработать больше денег, главное – ею воспользоваться. А для этого понадобятся смелость и готовность идти на обоснованный риск.

Стрелец

На текущей неделе у Стрельцов получится найти новые источники дохода. Звезды советуют быть максимально собранными, напористыми, уверенными в своих силах и вовремя исполнять свои обязанности, не откладывая все на последний момент.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которым грозят неприятности в ближайшее время.

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