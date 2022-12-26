Рожденные под этими знаками люди рискуют испортить себе жизнь.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых будут подстерегать опасности и неудачи в последнюю неделю 2022 года, до 1 января включительно.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками люди рискуют испортить себе жизнь.

Неудачники недели по знаку Зодиака

Очень сложной и непредсказуемой неделя может быть у Овнов. Им понадобиться много энергии, чтобы справляться с неурядицами, которые их ждут на пути. Они рискуют столкнутся с проблемами со здоровьем из-за переутомления.

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Шквал проблем в делах и в работе на текущей неделе ожидается у Тельцов. Астрологи рекомендуют им как можно скорее отпустить прошлое, не ругать себя за ошибки и как следует настроиться на будущее. В таком случае Тельцы с легкостью смогут пережить эту бурю.

Сильная тревога в указанный период будет одолевать Козерогов. Им ни в коем случае нельзя давать ход дурным мыслям, чтобы не провоцировать страх, который в итоге может привести к снижению качества жизни в целом.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых ждут положительные перемены в жизни в последнюю неделю 2022 года.

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