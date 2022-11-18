Астрологи говорят, что самыми верными являются Девы, Стрельцы и Рыбы.

Астрологи назвали самых верных мужчин по знаку Зодиака. С такими - как за каменной стеной. Рядом с ними не нужно переживать или думать о чем-то - они сами обо всем позаботятся. На них можно положиться и полностью им доверять.

Дева

Девы - очень ответственные и верные. Они не любят часто менять партнеров. С юного возраста представители данного знака Зодиака хотят, чтобы любовь была одна и на всю жизнь. К сожалению, так получается не всегда. Однако Девы все равно сильно привязываются к своему партнеру, строят с ним будущее и тяжело переживают расставание. Будучи в отношениях, у них даже мысли не возникает о том, чтобы засматриваться на других женщин.

Стрелец

Стрельцы - очень домашние мужчины. Они с ранних лет мечтают об идеальной модели семьи с тремя детьми, дачей в субботу и зоопарком в воскресенье. Если они влюбляются, то остаются преданны своей второй половинке до последнего. Стрельцы считаются настоящими хранителями домашнего очага. Мужья, рожденные под этим знаком Зодиака, - самые надежные и завидные.

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Рыбы

Рыбы - от природы очень романтичные натуры. Им всегда хочется делать что-то приятное своей второй половинке, как-то ее радовать, создавать новые эмоции в паре. Именно поэтому они даже не задумываются о том, чтобы развлекаться с кем-то на стороне. Конечно, могут быть исключения, так как все люди разные, но измены Рыбам точно несвойственны.

Напомним, астролог дала неутешительный прогноз трем знакам Зодиака на ближайшие выходные.

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