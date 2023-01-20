С этими людьми всегда интересно, поскольку они могут поддержать разговор практически на любую тему.

Астрологи назвали три самых начитанных знака Зодиака. Они интересные собеседники, ведь могут поделиться своим мнением на разные злободневные темы. Также они способны анализировать, у них есть свое мнение и они очень красноречиво излагают свои мысли.

Лев

Представители данного знака Зодиака - очень эрудированные. С детства они увлекаются книгами - читают как художественную, так и научную литературу. Это помогает им развивать навыки ораторского искусства.

К слову, благодаря своей любви к чтению Львы зачастую выбирают для себя творческие специальности. Также они нередко сами становятся авторами книг.

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Козерог

Козероги - фанаты точных наук. Они очень сообразительные, обладают поразительной логикой и интеллектом. Не живут книгами, но регулярно читают, выбирая для себя лучшее.

С ними можно обсудить практически что угодно, и на любую тему они готовы высказать свое мнение. Любят спорить и доказывать свою правоту.

Водолей

Водолеи - настоящие фанаты чтения книг. Открывая новую книгу, они будто погружаются в совершенно другой мир, из которого порой не всегда хочется выходить. В их домашней библиотеке можно найти книги на самые разные темы - у них действительно очень неоднозначный вкус.

Напомним, названы три знака Зодиака, которые разбогатеют на следующей неделе 23-29 января.

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