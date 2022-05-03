Астрологи выделили топ-5 знаков Зодиака, представительницы которых будут не очень хорошими женами. С ним вряд ли удастся построить длительные серьезные отношения, а под венец их, как правило, не зовут.
Стрелец
Стрельцы - очень эгоистичные женщины. Они не дают своему спутнику тот домашний уют, к которому он так стремиться. Если человек хочет построить успешный брак с женщиной-Стрельцом, он должен понимать, что ему придется постоянно уступать этой сильной леди.
Рыбы
Женщины-Рыбы в браке проявляют не очень лучшие качества партнерши, поэтому такие союзы часто распадаются. Рыбы очень капризные, прихотливые и хитрые. Мужчины с опасением относятся к таким.
Однако если с Рыбами и получится построить долгий и крепкий брак, то они будут проявлять свою верность и преданность семейным ценностям.
Весы
Еще один худший, по мнению астрологов, знак Зодиака в качестве жены - это Весы. Весы - очень скандальные, лживые и хитрые. Они далеки от семейных ценностей, если речь идет о том, чтобы доказать свою правоту. Весы часто бывают не очень чистоплотны и уж точно не будут обеспечивать домашний уют.
Водолей
Водолеи чрезвычайно интересные личности, однако роль жен для них абсолютно не интересна.
Они бы хотели больше свободы, поэтому выбирают отношения без обязательств. А в роли жены женщина-Водолей всегда будет недовольна условиями и требованиями.
Скорпион
Скорпионы - достаточно творческие и многогранные люди. Обычно они настолько заняты проектами и творчеством, что у них остается мало времени на романтику. Поэтому если вы женились на представительнице этого знака Зодиака, о романтике можно забыть.
Напомним, ранее астрологи также назвали топ самых спокойных знаков Зодиака.