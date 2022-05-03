Представители данных знаков ценят в жизни чувство гармонии и умиротворения.

Не зря говорят, что представителям одного знака Зодиака свойственных схожие черты характера. Астрологи выделили 4 знака, которые характеризуются спокойствием по жизни.

Телец

Тельцы - одни из самых неконфликтных. Несмотря на то, что они ценят собственные границы, их редко получится вывести из себя. Они предпочитают решать конфликты путем переговоров, а не скандалов и драк.

Дева

Девы - мудрые и умиротворенные. Для них порой гармония и возможность быть наедине с самим собой важнее, чем выяснения отношений с другими. К тому же Девы умеют довольно мастерски сглаживать конфликты между другими людьми, что делает их еще более мудрыми и ответственными в глазах окружающих.

Водолей

Водолеи могут быть конфликтными только в тех случаях, когда их довели до грани.

Этим знакам не свойственна вспыльчивость из-за мелочей и склонность к проявлению агрессии.

Рыбы

Рыбы - крайне неконфликтный знак. Они проще стерпят и промолчат, чем будут вступать в ссоры, скандалить и доказывать свое превосходство. Однако если вы их обидите один раз, они непременно это запомнят и больше не будут иметь с вами никаких дел.

Напомним, ранее астролог назвала главное оружие Украины.

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