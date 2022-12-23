Узнайте, есть ли ваш знак в списке счастливчиков.

Астрологи составили финансовый гороскоп на ближайшее время. Согласно их данным, новолуние 23 декабря станет началом "белой" полосы в плане финансов для нескольких знаков Зодиака. Подробнее читайте в материале.

Овен

Овнам стоит ждать премии, социальной выплаты или какой-то сторонней помощи в канун нового года. На это напрямую повлияет событие, которое произойдет 23 декабря.

Близнецы

Деловые встречи, знакомства, контакты и переговоры 23 декабря, а также в ближайшие дни после этой даты станут началом новых прибыльных проектов.

Видео дня

Дева

Девы в конце декабря решат найти новую работу. Не исключено, что решение об этом они примут именно в день новолуния, поскольку данная дата является для них переломной. Звёзды пророчат более высокооплачиваемые проекты уже с начала 2023 года.

Весы

Весам стоит надеяться на "лёгкие деньги". Это может быть какой-то подарок, наследство, социальная помощь, стипендия, 13-я зарплата или что-то в этом духе. Звёзды предупреждают, что сумма будет не очень большой, но ее важно потратить с умом.

Козерог

Козерогам 23 декабря принесет роскошные подарки, приятные сюрпризы и возможность жить ни в чем себе не отказывая. Единственное, о чем просят звёзды - это ответственный подход к инвестициям.

Рыбы

Рыбам новолуние подарит свежие идеи, новые взгляды на свою работу, перспективы. Больше всего финансово повезет тем Рыбам, которые работают в сфере творчества, управления, администрирования, в медицине.

Напомним, астролог озвучила последствия новолуния 23 декабря для украинцев.

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