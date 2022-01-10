Один зодиакальный представитель воспринимает мытье посуды как определенную медитацию, поделилась эксперт.

Три знаки Зодиака – Стрелец, Близнецы, Весы, любят заниматься домашним делом, которое многие ненавидят, – мытьем посуды.

Моя посуду, Стрельцы могут просто мечтать или обдумывать новые проекты или идеи, публикует tsn.ua сведения астролога Людмилы Булгаковой.

По ее словам, для активных Стрельцов мытье посуды – это как своеобразная медитация.

Эксперт отметила, что Близнецы любят чистоту, и им может мозолить глаза грязная посуда, поэтому они сразу же после использования ее моют.

Читайте такжеКогда ничего нельзя начинать: гороскоп на неделю от астролога"...удовольствие от пустой мойки для представителей этого знака может сравниться разве что с очищением души от скверны", – сказала Булгакова.

Для Весов мытье посуды – это один из способов, которым можно сделать мир вокруг чище, то есть – лучше.

Ранее Людмила Булгакова назвала зодиакальных представителей, которым нельзя доверять. Астролог предупредила, что чаще всего чужие тайны не умеют хранить Стрельцы, Скорпионы и Девы.

Справка УНИАН. Стрельцами называют людей, которые родились с 23 ноября по 21 декабря, Близнецами – рожденных с 22 мая по 21 июня, а Весами – тех, кто празднует день рождения с 23 сентября по 23 октября.

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