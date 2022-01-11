Украину защищают на магическом уровне, отметила эксперт.

Президент Российской Федерации Владимир Путин готов идти в наступление на Украину.

Глава РФ уже в состоянии войны с украинцами, и надо быть готовыми к противостоянию, рассказала карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски в эфире "Апостроф TV".

"Путин готов идти в наступление. Он уже с нами в войне. Надо быть готовыми, и мы готовы. Мы положим душу и тело, но он не пройдет...", – сказала собеседница.

По ее словам, между Украиной и РФ также происходит борьба на магическом уровне.

Читайте также"Дни уже сочтены": карпатская мольфарка заявила, что Путин смертельно болен"...мы стараемся добить Путина, перебить его планы, построить энергетический барьер вокруг нашей страны... если шесть-восемь человек соберутся сильных экстрасенсов, они на астральном уровне могут держать барьер", – объяснила мольфарка.

В середине октября 2021 года астролог Влад Росс говорил, что в жизни Владимира Путина скоро заработает последний Соляр, и после этого смерть президента РФ неизбежна.

Напомним, Россия в 2014 году захватила украинский Крым, а также ворвалась на часть востока нашей страны. РФ на Донбассе поддержала боевиков, которые создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Осенью 2021 года стало известно, что РФ сконцентрировала у границы с Украиной большое количество войск. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов предупредил, российская сторона готовится к вторжению в начале 2022-го.

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