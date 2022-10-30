Они ревнуют своих половинок даже к столбу.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые по своей натуре очень ревнивые. Эксперты сходятся во мнениях, что они настолько недоверчивы по отношению к своим партнером из-за травм в детстве. Возможно, они были свидетелями ссор между родителями или "застукали" кого-то из них с другим человеком.

Водолей

В этом плане Водолей двойственный знак Зодиака. Мужчины этого зодиакального созвездия порой и сами не против сходить налево, вот только их женщине делать это строго запрещено. В противном случае это вызовет агрессию у Водолея, вплоть до того, что он может нанести физические увечия своей половинке. И здесь выбор остается только за вами: терпеть их патологическую ревность или уходить.

Козерог

Астроэксперты говорят, что Козероги и вовсе повернуты на честности в отношениях. Если они заподозрят вас в измене, то могут даже детектива нанять, чтобы тот следил за вами и докладывал им каждую мелочь. Они не против и в ваш телефон залезть. Козероги пойдут на все, чтобы вывести вас на чистую воду, даже если ваше рыльце не в пушке. При этом они и сами никогда не изменяют, ведь семья для них очень важна.

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Весы

Не секрет, что Весы - это очень любвеобильный знак Зодиака, способный на многочисленные измены. Эти мужчины уверены: чем больше женщин, тем лучше. Они не против и понаблюдать за тем, как их партнерши развлекаются с другими мужчинами. Но, если они узнают, что вы делаете это тайно, - не простят. Для них важна открытость в отношениях и готовность экспериментировать. Скрыть от них что-то не получится, ведь они все равно докопаются до истины.

Напомним, на улице трех знаков Зодиака вскоре будет праздник.

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