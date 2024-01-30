Астрологи назвали самые надежные знаки Зодиака, на которых всегда можно положиться и которым можно доверить свои секреты. Проверьте, попали ли вы в этот список.
Козерог
У Козерогов есть врожденное чувство ответственности не только за себя, но и за других. Если вы придете к ним со своими проблемами, то они обязательно дадут вам хороший совет и помогут разрулить любую ситуацию. Можете быть уверенными, что они будут держать в секрете все что вы им расскажете. Это останется только между вами.
Рыбы
Рыбы обладают невероятной эмпатией, что позволяет им тонко чувствовать людей. Они готовы всем и всегда помогать - прохожему на улице, близкому человеку, просто знакомому. Если вы поделитесь с ними своей проблемой, то они не оставят вас с ней один на один. Этот знак Зодиака очень надежный.
Телец
Тельцы могут быть очень экспрессивными, нервными, раздраженными, но, на самом деле, в душе они маленькие дети, которым нужна поддержка и любовь. Если в их жизни есть люди, которые дают им это, то Тельцы ради них готовы горы свернуть. Они все сделают для того, чтобы эти люди были счастливы. На них всегда можно положиться.