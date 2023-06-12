Таких знаков только трое.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые отличаются особой хитростью. Они способны любого человека обвести вокруг пальца, да еще и радуются тому, что им это удалось.

Водолей

Представители этого зодиакального созвездия те еще лжецы. Интересно то, что они врут не потому, что им это выгодно, а потому, что им нравится дурить людей. Таким образом они получают наслаждение от своего якобы превосходства. Будьте с ними осторожны, ведь рассекретить Водолея очень сложно. Это расчетливый и очень умный знак Зодиака.

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Рыбы

Не менее хитрый знак Зодиака - Рыбы. Такое ощущение, что вся их жизнь основана на лжи. Таким образом они пытаются манипулировать людьми, так сказать, "подмять" их под себя. Даже если вы прижмете их к стенке, они сделают удивленный вид и будут доказывать, что не понимают о чем идет речь. Поэтому добиваться от них правды - бесполезное дело. Лучше доверьтесь своей интуиции, чтобы не попастся на их "удочку".

Весы

Главное преимущество Весов - ораторские навыки. Именно благодаря умению разговаривать они могут запудрить мозг абсолютно любому человеку. Более того, ответственность за это они с удовольствием переложат на вас. Весы и вовсе считают, что могут в этой жизни делать все что хотят, и им ничего за это не будет. Остальным приходится или мириться с этим, или просто не общаться с Весами.

Напомним, только три знака Зодиака вскоре ждут большие победы.

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