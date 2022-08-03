Стабильность в отношениях их совсем не радует.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым крайне скучно в стабильно хороших отношениях. Поэтому они делают все возможное, чтобы испытать эмоциональные качели. Уж очень они любят этто дело.

Лев

Огненные Львы попали в этот список, потому что они не умеют спокойно жить. По любому поводу они могут себя накрутить, раздуть из мухи слона, а потом еще и обидеться по сути без повода. К тому же они очень любят авантюры, даже те, которые могут завести их не в очень приятные ситуации. При этом Львы умеют выходить из любой ситуации победителями.

Стрелец

Это еще один огненный знак Зодиака, который находится в постоянных поисках адреналина. Уж очень они любят испытывать эмоциональную нестабильность. Чаще всего они впутывают в свои "проблемы" и посторонних людей. К тому же Стрельцы любят, чтобы их жалели, хоть и притворяются сильными и независимыми.

Водолей

Водолеи - это любители рисковать жизнью. Они пойдут на самые безумные эксперименты хотя бы для того, чтобы просто пощекотать себе нервы. Из-за такой особенности их характера с ними очень сложно строить стабильные серьезные отношения. Рядом с ними могут быть только такие же авантюрные люди.

Напомним, ранее астропсихолог назвала топ самых суеверных знаков Зодиака.

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