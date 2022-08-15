С этими мужчинами вам будет комфортно находиться рядом.

Астрологи назвали три знака Зодиака среди мужчин, которые являются истинными джентльменами. Они и руки вам будут целовать, и звезду с неба достанут, и дверь перед вами откроют.

Лев

Мужчины-Львы знают себе цену. Они хотят видеть рядом с собой настоящую королеву, а за такой женщиной нужно и ухаживать по-королевски. У них все начинается с мелочей. Сначала они дверь перед вами откроют, руку подадут, а после и вовсе засыпят вас не только комплиментами, но и дорогими подарками. Львы очень любят роскошь, и еще больше обожают, когда их за это хвалят и поливают их эго сгущенкой.

Овен

Эти мужчины пытаются сделать жизнь окружающих намного лучше. Они очень красиво ухаживают, делают романтические сюрпризы. Для них важно, чтобы их вторая половинка была счастлива, всегда в хорошем настроение. Овны умеют создавать праздник вокруг себя. Это джентельмены, которые знают путь к сердцу каждой женщины.

Рак

Раки настолько добрые по своей натуре, что готовы на любые жертвы ради своей второй половинки. Они очень романтичные, добродушные, веселые. Они красиво ухаживают, делают массу комплиментов, уделяют много внимания, дарят радость и наслаждение. Эти мужчины обожают нежность и ласку.

Ранее УНИАН назвал самые нежные знаки Зодиака.

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