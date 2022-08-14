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Астрологи назвали три знака Зодиака, которые обожают нежности. Они часто ведут себя как настоящие котики. Для них очень важно ощущать человеческое тепло.

Весы

Весы - это очень трепетный знак Зодиака, который жить не может без внимания, любви и заботы. Они по своей натуре очень нежные люди, для которых безумно важно обниматься, целоваться, прикосаться к своему партнеру, гладить его. Также они обожают свернуться клубочком на диване рядом со второй половинкой и просто дышать ей в шею. Вот такие они Весы.

Телец

Если снаружи Тельцы вам кажутся упертыми и слишком агрессивными, то внутри они милые котики, которые очень любят разного рода нежности. На самом деле они искренние и добрые люди, с которыми можно и дружить, и отношения строить. Они будут делать все, чтобы вам было комфортно рядом с ними. А утренние и вечерние поцелуи - это приятный бонус от Тельцов.

Лев

Львы те еще котики, которые жить не могут без прикосновений. Для них это проявление любви и чувственности. Для них важно, чтобы партнер разделял с ними этот нюанс. Если такого не будет, то Львам будет казаться, что к ним относятся холодно, безразлично. И это может негативно отразиться на отношениях.

Напомним, ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которые скоро встретят вторую половинку.

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