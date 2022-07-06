Они чаще всего выходят замуж по расчету.

Астрологи назвали самых меркантильных женщин по знаку Зодиака. Большинство из них не знают, что такое любовь. На первом месте у них всегда деньги.

Козерог

Женщины-Козероги очень ценят комфорт и красивую жизнь. Поэтому чаще всего они выбирают себе в мужья мужчин, способных им это обеспечить. Но только деньгами он не отделается. Этим женщинам еще крайне необходимо внимание. Если вы будете сутками пропадать на работе, то Козерогу станет очень скучно. Она может отправиться на поиски приключений.

Стрелец

Среди этих женщин очень много содержанок. Они умудряются выйти замуж в раннем возрасте, а потом всю жизнь не думать о работе и делах. Они умеют все поставить так, чтобы мужчина приносил все деньги в дом, и, конечно, чтобы она ими пользовалась. Интересно, что в случае развода эти дамы отберут у вас абсолютно все, оставив с голой "пятой точкой".

Лев

Львицы обожают роскошную жизнь, поэтому выбирают себе в партнеры мужчин, которые будут задаривать их дорогими подарками. Кстати, для представительниц этого знака Зодиака деньги являются проявлением любви. Она сама не скупится на щедрость, того же требует и от мужчины. Более того, каждый их шаг в отношениях максимально просчитан, но мужчина этого никогда не поймет. Вот она женская хитрость!

Напомним, Меркурий в Раке сулит опасность некоторым знакам Зодиака.

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