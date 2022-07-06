Проверьте, есть ли вы в этом списке.

Астрологи рассказали, что началось движение Меркурия в знаке Зодиака Рак. Такое положение планет может негативно сказаться на нескольких знаках Зодиака.

В "черном списке" на этот период оказались Водолеи, Скорпионы, Тельцы, Близнецы и Стрельцы. Эксперты отмечают, что представителям этих зодиакальных созвездий нужно прислушиваться к своему организму, а также "очистить" свои мысли.

Вам может казаться, что весь мир против вас. В течение этого времени вы будете раздражаться по любому поводу. Но если вы настроитесь на спокойствие и чистоту помыслов, то вам будет легче справляться с внешними факторами.

Также у вас может наблюдаться упадок эмоций. Вы можете ощутить внутреннюю пустоту. Но не стоит закрываться в себе. Лучше найдите единомышленников, который поймут вас и поддержат.

А вот остальным знакам Зодиака повезет больше. Их ждут счастливые дни, наполненные радостью. В целом они испытают самые положительные эмоции.

Напомним, три знака Зодиака ждут судьбоносные события уже в июле.

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