Астрологи назвали три знака Зодиака, среди которых очень много прирожденных чистюль. Они чтят порядок в доме, поэтому грязной посуды у них вы не увидете.
Скорпион
У Скорпионов может быть хаос в голове, но никак не в доме. Они обычно очень рано просыпаются и сразу же берутся за уборку. Представители этого зодиакального созвездия терпеть не могут, когда на мебели большой слой пыли, а в раковине "красуется" грязная посуда. Что касается быта, то это настоящие педанты, которые такого же отношения к порядку требуют и от своих партнеров.
Весы
Весы - это люди, обожающие чистоту и порядок буквально во всем. Более того, это эстеты, для которых очень важно, чтобы все вокруг было красиво. Они готовы часами мыть полы, протирать пыль, складывать вещи (обязательно по цвету и размеру). У них всегда все аккуратно сложено. Если кто-то постарается нарушить их порядок, то скандала не избежать.
Телец
Астрологи считают, что Тельцы заслужено закрывают тройку чистюль. По их мнению, люди, рожденные под этим зодиакальным созвездием, настолько любят порядок в доме и при чем хорошо его наводят, что любая горничная им позавидует. Интересно, что Тельцы даже постельное белье гладят и полотенца. Вот такие они, и с этим ничего не поделать.
Напомним, у трех знаков Зодиака вскоре начнется "черная полоса".