В список счастливчиков попали Близнецы и Весы.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которых особенно повезет на следующей неделе – в период с 5 до 11 сентября.

В список счастливчиков попали Близнецы и Весы.

Близнецы

Для Близнецов указанный период в целом будет благоприятным. Весьма вероятными будут успехи, как на работе, так и в быту. Появятся новые идеи и планы на будущее. Хотя астрологи рекомендуют не забывать об обещаниях, данных ранее, и предыдущие идеи, которые вдохновляли на свершения. Для получения большего успеха связь с прошлым пока разрывать не стоит.

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Весы

Весов на следующей неделе будут сопровождать счастье и удача. Легко будут даваться и решения текущих проблем. Общение с близкими должно принести максимум удовольствия и пользы. Возможным станет и продвижение по карьерной лестнице. В указанный период Весы смогут добиться признания и значительно укрепить свой авторитет. Звезды советуют прислушиваться к себе и не поддаваться сомнительным соблазнам, чтобы все не испортить.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых смогут жо 11 сентября изменить свою жизнь в лучшую сторону.

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