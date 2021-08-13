Знаки Зодиака, с которыми сложно общаться / фото pixabay.com
Астрологи назвали четыре знака Зодиака, с которыми порой неприятно общаться. Среди них оказались Весы, Козерог, Лев и Телец.
Tелец
Тельцы никогда не признают вашу правоту. Они будут настаивать на своем до конца, так как часто эгоизм берет над ними верх.
Лев
Львов раздражает, когда что-то идет не по плану. А это значит, что часто окружающие попадают ему под "горячую руку".
Bесы
Весы стараются быть не такими как все. Они никогда не живут по шаблону. Разумеется, что люди воспринимают их как что-то инородное.
Kозерог
Козероги уверены в том, что они умнее и лучше других. Ну, а кому понравится, когда их "тыкают" лицом в грязь?
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