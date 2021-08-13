Удивительно, что в этом списке оказались дружелюбные Весы.

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, с которыми порой неприятно общаться. Среди них оказались Весы, Козерог, Лев и Телец.

Tелец

Тельцы никогда не признают вашу правоту. Они будут настаивать на своем до конца, так как часто эгоизм берет над ними верх.

Лев

Львов раздражает, когда что-то идет не по плану. А это значит, что часто окружающие попадают ему под "горячую руку".

Bесы

Весы стараются быть не такими как все. Они никогда не живут по шаблону. Разумеется, что люди воспринимают их как что-то инородное.

Kозерог

Козероги уверены в том, что они умнее и лучше других. Ну, а кому понравится, когда их "тыкают" лицом в грязь?

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Автор: Диана Могилевич