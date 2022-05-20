Этим людям следует ожидать неожиданного финансового прихода.

Астрологи рассказали, что в конце мая или начале июня у четырех знаков Зодиака может быть внеплановая прибыль в крупном размере. Речь идет не о зарплате, а о чем-то непостоянном. Кому-то придет наследство, кто-то может рассчитывать на крупную премию или крайне выгодную сделку по продаже.

Близнецы

Эксперты прогнозируют, что этим представителям придут какие-то "деньги из прошлого". Это может быть возврат долга, о котором они давно забыли. Также может быть перечислена сумма какой-то помощи или наследства, которую Близнецы давно ожидают. Звезды советуют распорядиться ей с умом.

Стрелец

Стрельцам улыбнется удача уже в ближайшее время. У них появится спонсор или меценат, который покроет расходы.

Возможно, это может быть разрешение бесплатно где-то жить или прощение долга.

Рыбы

У Рыб долгое время наблюдается своеобразная финансовая "яма". Однако в ближайшее время положение дел в кошельке будет исправлено - им придет премия, наследство или другой единоразовый доход. Это будет во второй половине июня.

Дева

Положение звезд и планет говорит о том, что положительные новости в вопросе денег придут уже в конце мая. Это может быть бизнес-предложение или приглашение на очень высокооплачиваемую работу. Однако астрологи предупреждают о том, что до 6 июня не стоит принимать серьезных решений и подписывать важные документы. Следует немного подождать, чтобы принять взвешенное и правильное решение.

Напомним, ранее стало известно когда и чем закончится война в Украине. УНИАН собрал топ самых популярных мнений астрологов.

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