Прогнозы об окончании войны в Украине меняются невероятно быстро.

Украинцы, которые с 24 февраля этого года живут в состоянии страха и тревоги, хотят знать дату окончания боевых действий на территории своей страны. Мнения на этот счет у экспертов в сфере астрологии отличаются. УНИАН собрал топ самых популярных прогнозов.

Влад Росс

По его мнению, судьба Украины круто изменится после 25 мая.

"Сейчас в знак Овна вошел Юпитер, который расширяет огонь опасности. 25 мая туда войдет и Марс – планета войны. То есть нас ждет достаточно кровопролитная ситуация. Но в конечном итоге начнется перелом. Сейчас самое опасное, что может быть – это ядерное оружие. Самый важный переломный момент может наступить в июле. Тогда, возможно, будет свержена власть в Москве", – сказал Росс.

Дмитрий Уранус

Этот астролог дал тревожный прогноз для Украины на ближайшие две недели.

"Данная карта затмения очень тревожна. Солнце в Тельце и Луна в Скорпионе будут одновременно поражены напряженными аспектами Сатурна в Водолее. Задействованы знаки Украины, России и знак смерти и разрушения", — прокомментировал эксперт.

Анжела Перл

Астролог прогнозирует, что конца активных боевых действий в этом году ждать не стоит. Она говорит, что в марте 2023 года будет подписан документ, который ознаменует мир в Украине. Возможно, это будет акт капитуляции РФ.

"Мы победим. Астрология свидетельствует, что Украина одержит победу. И я думаю, сейчас уже нет в этом сомнений", - сказала Анжела.

Наталья Борисенко

Этот эксперт рассказала, что Украина может окончательно избавиться от российских оккупантов примерно к концу лета этого года.

"Очевидно, на День Независимости 24 августа будет объявлена победа над Россией. И мир будет с этого момента", - уточнила Борисенко.

Напомним, Мариуполь ждет обострение, астролог предсказал точную дату.

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