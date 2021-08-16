Этот знак Зодиака способен морально уничтожить любого человека.

Эгоистичный, властный, самолюбивый, местами безразличный Лев один из тех знаков Зодиака, который является токсичным.

Сначала заходит репутация, а потом сам Лев. Да-да, он умеет сделать так, чтобы все вокруг им восхищались. И это один из важных пунктов, так как в противном случае вы рискуете попасть в его "черный список".

Этот знак Зодиака никогда не даст себя в обиду. Он умеет за себя постоять и точно знает, как наказать неповинных и упрямых. Благодаря своей интуиции и тому, что они отлично разбираются в людях, Львы способны за считанные минуты определить ваши слабые места. И, поверьте, удар по ним не заставит себя долго ждать.

Интересно и то, что Львы любят командовать и управлять людьми. А это значит, что в любой команде они предпочитают занимать лидерскую позицию. Для дела это, конечно, хорошо, но окружающие порой сходят с ума от его контроля.

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Стоит отметить, что этот знак Зодиака умеет искусно манипулировать. Они прирожденные психологи, поэтому часто таки заставляют людей "плясать под их дудку".

Что касается любви, то Львы никогда не будут прогибаться под свою вторую половинку. Они могут пойти на компромисс, но не более. Но здесь важно отметить их главное преимущество - верность. Это тот человек, который всегда будет со своим партнером при любых обстоятельствах.

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Автор: Диана Могилевич