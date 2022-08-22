Когда Крым вернется под контроль Украины - читайте далее.

Последние дни аннексированный в 2014 году полуостров Крым сотрясают взрывы. Мы уже все увидели, что Вооруженные силы Украины мощно взялись за разоружение Крыма. Можно ли считать, что это начало его возвращения? Ответила таролог Людмила Хомутовская на YouTube-канале "Мой мир".

По словам эксперта, взрывы в Крыму можно считать началом его возвращения под контроль Украины. Она добавила, что со дня на день может быть уничтожен Крымский мост.

"Не удивлюсь, если это будет 24 августа", - сказала таролог.

Также Хомутовская отметила, что Крым в любом случае вернется в Украину.

Напомним, ранее экстрасенс назвал области, которые захватчики забросают ракетами уже скоро. Роман Шептицкий отметил, что Россия будет нападать на Украину до тех пор, пока сможет накапливать ресурс.

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