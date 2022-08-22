По словам Романа Шептицкого, враг действует хаотично.

Экстрасенс Роман Шептицкий назвал города и области, над которыми нависла опасность. По его словам, российская армия будет мстить за все поражения.

"Враг будет мстить нам за каждое поражение. Поэтому есть реальная угроза заминирований, терактов. Это больше всего будет касаться Западной Украины - Хмельницкая область, Львовская, Ровенская, Ивано-Франковская. Также под угрозой Винницкая, Полтавская области и Киев. Север Украины также может страдать от обстрелов. Надо быть осторожными сейчас на каждом шагу. Враг действует хаотично, поэтому мы наверняка не можем знать, где они "гахнут" на этот раз", - сказал Шептицкий в интервью УНИАН.

Он добавил, что Россия будет нападать на Украину до тех пор, пока она сможет накапливать ресурс.

"Мы видим, что Россия периодически приостанавливает войну, накапливает ресурс, а потом снова нападает. Я понимаю, что они будут делать это до тех пор, пока смогут накапливать этот ресурс. Вероятно, до конца года. Однако у них нет ресурсов, чтобы идти на северные области снова и на Киев в том числе. Они, конечно, ожидали это от Беларуси, но она не пойдет на нас. Складывается впечатление, что Лукашенко ждет пока выигрывает Украина, чтобы потом занять более нейтральную позицию", - добавил эксперт.

Напомним, ранее экстрасенс Гордеев дал утешительный прогноз насчет войны.

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