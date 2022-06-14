Самые распространенные комплексы у мужчин по зодиакальной карте - в подборке УНИАН.

Психологи и астропсихологи утверждают, что комплексы есть у всех людей. Они могут быть врожденными или приобретенными, а признание проблемы поможет в скорейшем ее разрешении. УНИАН выяснил, какие могут быть комплексы у мужчин в зависимости от их знаков Зодиака.

Ранее мы называли знаки Зодиака, с которыми сложно построить отношения.

Мужские страхи и комплексы по гороскопу - перечень

Овен

Пытаются лидировать во всем, обладая "синдромом отличника". Если вдруг окажется, что кто-то из окружения превосходит в чем-то Овна, это нанесет ему психологическую травму. Представители этого знака считают, что для них нет ничего невозможного и абсолютно все в этой жизни они знают лучше всех.

Болевая точка - задуманное сделать не получается или результат оказывается хуже ожидаемого.

Телец

Страдает накопительством, постоянно пытается отложить "на черный день". Этот человек живет в повышенной тревожности относительно завтрашнего дня, постоянно проверяя запас продуктов, денег и лекарств. Тельцам важно быть нужными и полезными, огромное количество дел в своей жизни они совершают ради других людей в попытках доказать себе и окружающим свою ценность.

Болевая точка - дать понять Тельцу, что он чего-то не предусмотрел или он никому не нужен.

Близнецы

Комплекс "всезнайки" - ситуация, когда мужчина этого знака уверен, что только он рассказывает интересные истории, только он знает уникальные подробности и только он разбирается в тех или иных событиях. Даже если одну и ту же информацию он говорит по десятому кругу - это необходимо выслушать, а если вы не хотите, значит рискуете прослыть невеждой в его глазах.

Болевая точка - показать Близнецу, что он скучен, неинтересен и ничем не отличается от других.

Рак

Один из самых закомплексованных знаков Зодиака, причем, проявляться эти комплексы могут в разных сферах - работа, личная жизнь, внешность, интеллект и тд. Даже несмотря на то, что Раки могут собрать волю в кулак и принять решение, то при малейшей опасности они снова спрячутся в свой панцирь.

Болевая точка - обвинить Рака в его безответственности, малодушии и неспособности довести начатое до конца.

Лев

Главная черта огненных Львов - абсолютная уверенность в собственной идеальности. Представители этого знака правы всегда и во всем, а второго варианта просто не существует. Спорить со Львом бесполезно - в лучшем случае столкнетесь с высокомерием, в худшем - Лев придавит вашу самооценку своей мощной лапой.

Болевая точка - растоптать эго Льва и показать ему, что он ничего из себя на самом деле не представляет.

Дева

Скорее всего, Девы занимают второе место по самоощущению после Раков. Они сомневаются в себе, в своей внешности, в своей харизме, в своей способности чего-то достичь. Тщательно это скрывают, но не всегда успешно - малейшая деталь может повергнуть Деву в состояние глубокой апатии.

Болевая точка - лишить Деву поддержки, смеяться и подначивать, всем своим видом показывая, что вы не верите в успех этого человека.

Весы

Весы привыкли находить баланс, мирить людей, улаживать конфликты и уравновешивать ситуации. Они стремятся к миру во всем мире и внутри себя очень переживают, что не смогут реализоваться в жизни. Им трудно даются перемены, а новизна пугает и отталкивает.

Болевая точка - обесценить действия Весов, общаться с ними на повышенных тонах и упрекать в мягкости характера.

Скорпион

Принято считать, что Скорпион - самый притягательный, но и самый сложный знак Зодиака. На самом деле, за маской жесткости и цинизма скрывается ранимая натура - Скорпионы комплексуют, что их никогда никто не примет, не поймет и любить не будет. Поэтому им проще быть "холодными", защищаясь, чем открывать свою душу, опасаясь предательства.

Болевая точка - пообещать Скорпиону, что вы будете ему преданным и верным другом, а затем нарушить слово.

Стрелец

Представители этого знака, как и Львы, считают, что они правы везде, всегда и во всем. Им важно быть победителями, поэтому если случается какая-нибудь оказия, то Стрельцы пытаются скрыть это от всех окружающих - своего проигрыша они стыдятся. Именно поэтому сто раз подумают прежде, чем пойти на риск - занять второе место для них страшнее смерти.

Болевая точка - не возводить Стрельца на пьедестал, не принимать его, критиковать и пытаться переделать под себя.

Козерог

Один из самых верных и самых душевных знаков Зодиака. Козерог больше всего боится остаться в одиночестве, поэтому искренне переживает, когда его обвиняют в бесчувственности или безэмоциональности. Он на самом деле хороший друг и мужчина, к тому же, уверен в этом на 100%.

Болевая точка - не признавать его достоинств и отрицать положительные качества, повесить клеймо "ты делаешь недостаточно".

Водолей

Водолеи - люди свободолюбивые и, обычно, интеллектуально развитые, поэтому их главный комплекс - потерять статус "самого умного". Для мужчин этого знака важно выделяться, постоянно хвалить себя и не погрязнуть в рутине. К тому же, Водолеи боятся любой ответственности, поэтому делают всё возможное, чтобы от нее уйти.

Болевая точка - заставить Водолея взять на себя груз обязанностей, обесценить его помощь или сказать, что он ничем не отличается от окружающих.

Рыбы

Рыбы делят первое место с Раками в рейтинге закомплексованности. Им постоянно кажется, что они "какие-то не такие", к тому же, Рыбы очень сильно зависят от мнения социума. Им достаточно сложно находить общий язык с людьми, поэтому многие считают представителей этого знака странными.

Болевая точка - не доверять, смеяться над увлечениями и вешать клеймо "ты не от мира сего" в негативном ключе.

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